Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 65, dove un uomo di 49 anni, residente a Guspini, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 18.00 al chilometro 0+400 circa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, alla guida di una Volkswagen Golf, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. L’auto è finita fuori strada, terminando la sua corsa al di fuori della carreggiata. L’impatto si è rivelato fatale: nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, e i Carabinieri della Stazione di Guspini, ai quali sono stati affidati i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.