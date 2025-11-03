Una parte del controsoffitto del Tribunale di Tempio Pausania è crollata nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre, causando l'inagibilità temporanea della struttura.

Il cedimento si è verificato al secondo piano, occupato dalla sezione civile, con il pavimento che ha visto la caduta di vari detriti. Si ipotizza che la causa possa essere stata una perdita d'acqua, probabilmente dovuta alle intense piogge che hanno colpito la cittadina dell'Alta Gallura nei giorni precedenti.

Dopo un momento di apprensione, il personale presente ha prontamente contattato i vigili del fuoco, che hanno inviato una squadra sul luogo dell'incidente. Le autorità competenti hanno messo in sicurezza l'intera area e disposto l'evacuazione completa.