Tragedia durante la mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, sulla Strada provinciale 29, tra Sennori e Tergu dove un allevatore, Franco Gallittu, 51enne originario di Pattada, è morto dopo essersi ribaltato con il suo trattore.
Intervento di soccorso immediato, attorno alle ore 9:30, dei Vigili del fuoco di Sassari che hanno provveduto a estrarre l'uomo dal veicolo, anche se purtroppo è deceduto prima di essere trasferito all'ospedale di Sassari.
Sul posto anche il personale medico del 118, l'elisoccorso e i Carabinieri.