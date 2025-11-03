SENNORI

Allevatore si ribalta con il trattore e muore: tragedia sulla Sp 29 tra Sennori e Tergu

Franco Gallittu, foto Facebook

Un uomo è deceduto dopo essersi ribaltato con il suo trattore tra Sennori e Tergu. Inutili gli immediati soccorsi dei Vigili del fuoco e del personale medico del 118