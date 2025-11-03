Cagliari celebra una nuova centenaria. La signora Giuseppa Salaris, nata a Suni il 3 novembre 1925 e residente nel capoluogo dal 1955, ha tagliato l’importante traguardo dei cento anni circondata dall’affetto della sua grande famiglia: cinque figli (due uomini e tre donne), tredici nipoti, sedici pronipoti e un trisnipote.

Una vita lunga e intensa, dedicata alla famiglia e alla cura dei suoi cari, che Giuseppa continua ancora oggi a seguire con amore e dedizione.

“La comunità cagliaritana si stringe attorno a Giuseppa in questo giorno speciale”, ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, che ha portato alla festeggiata i saluti e gli auguri dell’amministrazione cittadina, consegnandole una pergamena e una medaglia ricordo.

A rendere omaggio alla centenaria anche una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, corpo al quale appartenne il marito della signora Salaris, un gesto che ha reso ancora più emozionante la celebrazione di un traguardo di vita tanto significativo.