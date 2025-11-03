Un colpo ben organizzato, ma durato poco. Tre persone — un uomo e due donne, tutti di nazionalità straniera — sono state denunciate dalla Polizia di Stato di Alghero per furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale cittadino specializzato nella vendita di prodotti per la persona.

L’allarme è scattato nei giorni scorsi, quando la sala operativa del Commissariato ha ricevuto la segnalazione di un furto in corso. Gli agenti della Sezione Volanti, intervenuti tempestivamente sul posto, sono riusciti a rintracciare e identificare due donne, ritenute le presunte autrici del colpo.

La merce sottratta, in gran parte profumi e cosmetici di marca, aveva un valore complessivo di circa mille euro. I prodotti erano stati accuratamente nascosti all’interno di zaini e borse foderate con materiale schermante, studiato per eludere i sistemi antitaccheggio e oltrepassare le barriere di sicurezza senza far scattare l’allarme.

Grazie alle indagini immediate avviate dai poliziotti, è stato individuato anche un terzo complice, un uomo, che avrebbe partecipato alla pianificazione e all’esecuzione del furto. Per i tre, individuati e denunciati in stato di libertà, l’accusa è di furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al punto vendita.