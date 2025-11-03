L'assessore regionale della Sanità, Armando Bartolazzi, plaude all'azione dell'Arnas G. Brotzu che ha avviato il percorso di conferimento degli incarichi professionali ai dirigenti sanitari, nell'ambito di un più ampio processo di valorizzazione del merito e delle risorse interne.

Per l'esponente della Giunta Todde ciò "rappresenta un risultato significativo e non banale poiché per la prima volta tutti i dirigenti medici dell'Azienda vedranno un formale riconoscimento delle proprie competenze e responsabilità, all'interno di un sistema di valorizzazione del merito e delle professionalità interne all'azienda". Bartolazzi sottolinea l'importanza di questo traguardo "frutto di un impegno condiviso e di una visione che mette al centro il rilancio dell'ospedale cagliaritano attraverso le sue competenze e la dedizione dei suoi professionisti".

"Questo passo segna l'inizio di una nuova stagione di riconoscimento delle risorse aziendali e di crescita organizzativa, a beneficio dei cittadini e della qualità delle cure - sottolinea l'assessore -. Esprimo il mio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Direzione aziendale, dal commissario straordinario Maurizio Marcias, dalle organizzazioni sindacali e dagli uffici amministrativi che hanno reso possibile un risultato fondato su trasparenza, partecipazione ed equità".

"Le prime delibere, già pubblicate, riguardano le strutture che rappresentano asset strategici del DEA (Dipartimento di Emergenza e Accettazione) di secondo livello - spiega il commissario straordinario Maurizio Marcias -. Nelle prossime settimane, il processo sarà esteso progressivamente a tutte le unità operative dell'Azienda, completando così un percorso atteso da anni da parte dei professionisti dell'Azienda che così consolida il proprio ruolo di polo di eccellenza e riferimento della sanità pubblica sarda, a servizio dei pazienti di tutta l'Isola".