Incidente mortale nel pomeriggio a Piscinas, nel Sulcis, a pochi chilometri da Carbonia. La vittima è Matteo Cossu, 43 anni, nato a Carbonia e residente a Piscinas.

L’uomo era alla guida di una Fiat Punto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, che è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato. Cossu era solo a bordo e nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Sul posto è arrivata l’equipe medica del 118, ma per il 43enne non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sono intervenuti anche i carabinieri di Carbonia, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.