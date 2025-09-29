Una giovane studentessa di Avola, in provincia di Siracusa, è stata ricoverata in ospedale dopo aver bevuto acqua dalla sua borraccia contenente candeggina diluita.

Come riporta Tg Com 24, la studentessa, che frequenta un istituto superiore, ha iniziato a sentirsi male immediatamente dopo aver assaggiato l'acqua, ed è stata immediatamente portata in ospedale. Secondo quanto riportato dai media locali, un compagno di scuola avrebbe ammesso di aver versato della candeggina nella borraccia della ragazza per farle uno scherzo.

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri i quali hanno rinvenuto una bottiglia di candeggina che è stata introdotta nella scuola dall'esterno.