Il Questore della provincia di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, è stato accolto dall'equipaggio della Polizia Stradale coinvolto in un grave incidente avvenuto venerdì 22 agosto sulla SS 131 a Cargeghe, mentre stava intervenendo per aiutare un furgone in panne

L'impatto è stato molto violento e l'auto della Polizia è stata trascinata per diversi metri. Nonostante l’agente a bordo del veicolo indossasse la cintura di sicurezza, ha subìto un forte contraccolpo che ha reso necessario il suo trasporto immediato in ospedale. Fortunatamente, sia l'agente ferita che il capo pattuglia non sono in pericolo di vita.

Durante l'incontro con il Vice Questore Aggiunto dott. Inti Piras e il Comandante della Sezione della Polizia Stradale di Sassari è emersa l'importanza di prestare massima attenzione alla sicurezza stradale, ancora protagonista di numerosi incidenti.

Secondo le analisi, oltre il 90% degli incidenti è causato da errori degli automobilisti, soprattutto dovuti alla distrazione e all'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche. Il Questore ha ringraziato e incoraggiato gli operatori della Polizia Stradale nel loro impegno per la sicurezza stradale, esortandoli a seguire scrupolosamente le procedure operative per garantire la propria incolumità.