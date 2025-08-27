Sabato, alle ore 18:00, nella parrocchia di San Giovanni Battista di Ilbono, sarà celebrata una messa speciale di ringraziamento per i 104 anni di Dina Sodde, conosciuta da tutti come tzia Dina.

Un traguardo straordinario che la comunità vuole condividere insieme a lei, in un momento di preghiera e gratitudine. Come ha ricordato il sacerdote, l' ultracentenaria riceve l’ostia ogni domenica a casa, ma in questa occasione parteciperà personalmente alla celebrazione in chiesa.

Un gesto semplice e al tempo stesso carico di significato, che diventa occasione per riflettere sulla saggezza, la fede e la testimonianza di una vita lunga più di un secolo, vissuta con la forza della comunità e il sostegno della spiritualità.

La messa sarà dunque non solo un ringraziamento personale, ma anche un momento di gioia condivisa per tutta la parrocchia.