Sono in corso le ricerche di Francesco Corda, 64enne di Dorgali, scomparso da alcune ore.
Il dispositivo di ricerca è stato attivato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, con il supporto delle altre Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e dei volontari, sotto il coordinamento della Prefettura di Nuoro.
Le autorità rivolgono un appello diretto alla cittadinanza: per facilitare le operazioni, è fondamentale che eventuali avvistamenti o segnalazioni di persone somiglianti a Corda vengano comunicati immediatamente e solo per via telefonica alle Forze dell’Ordine, evitando di limitarsi a postare informazioni sui social network, che rischiano di rallentare o confondere gli interventi.
I numeri da contattare in caso di informazioni utili sono: Carabinieri di Siniscola: 0784 871600; numero unico di emergenza: 112.
Le ricerche proseguono senza sosta sul territorio, con il massimo impegno di tutte le forze in campo.