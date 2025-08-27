"Malori improvvisi causati da vaccini spacciati da criminali assassini", "Il vax uccide, salvate i bimbi". Queste alcune delle scritte comparse sulle mura perimetrali del cimitero San Pietro a Oristano. Le frasi, lasciate con una vernice rossa spray che hanno deturpato i muri del cimitero, sono opera di gruppi no vax e sono comparse questa mattina.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti della Scientifica della Questura di Oristano e i poliziotti della Digos che hanno eseguito i rilievi e hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell'atto vandalico. Saranno recuperati e visionati i filmati delle telecamere della zona.

L'amministrazione comunale di Oristano ha già annunciato che le scritte saranno cancellate nel giro di breve tempo.