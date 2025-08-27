PHOTO
Nelle prime ore di questa mattina i carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno dato esecuzione a un’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Cagliari nei confronti di un 45enne operaio, accusato di aver messo in atto condotte persecutorie ai danni della ex compagna, una 38enne residente nello stesso Comune.
Il provvedimento prevede la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna, con l’obbligo per l’uomo di indossare il braccialetto elettronico.
Secondo quanto stabilito dal giudice, il 45enne dovrà mantenere una distanza minima di 500 metri dalla vittima e da ogni luogo da lei abitualmente frequentato. La misura è stata notificata dai militari questa mattina, contestualmente all’attivazione del dispositivo di controllo.
La decisione del Tribunale arriva a seguito della denuncia-querela presentata dalla donna nei giorni scorsi presso la caserma dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena.