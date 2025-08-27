Aveva allestito un vero e proprio banchetto per spacciare droga vicino al palazzetto dello sport di Capoterra. Ma un 18enne è stato scoperto e arrestato dalla polizia. Sequestrati 20 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish e 600 euro in contanti.

Il giovane, secondo quanto accertato dagli agenti, aveva allestito la sua bancarella tra gli alberi e i cespugli, trasformando gli anfratti dati da tronchi e rami in deposito della droga, mentre sottoterra nascondeva le scorte.

Gli investigatori del Gruppo Falchi, insospettiti dal via vai di gente si sono appostanti in zona e poi lo hanno bloccato, recuperando la droga. Il giovane è stato accompagnato nella propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, nel corso del quale è avvenuta la convalida senza applicazione di misure cautelari.