Un altro caso di West Nile in Sardegna: si tratta di una 77enne residente in un paese della zona del Barigadu. E’ il dodicesimo caso umano di Febbre del Nilo diagnosticato nel corso del 2025 nell’Isola. La donna è ricoverata all'ospedale San Francesco di Nuoro e le sue condizioni di salute sarebbero in miglioramento.

Dopo l'accertamento, il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto da Maria Valentina Marras, ha fatto scattare immediatamente tutte le misure previste per il caso: indagine epidemiologica e circoscrizione dell'area dell'abitazione della donna per consentire una disinfestazione più approfondita nel raggio dei 200 metri dalla sua casa.

Nelle scorse settimane erano risultati positivi al virus altri tre ultrasettantenni, cinque ultrasessantenni, un ultraquarantenne, un ultraottantenne e un ultranovantenne. Di questi, otto si trovano ancora ricoverati in diversi ospedali, mentre tre sono stati dimessi.