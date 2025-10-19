Non ce l’ha fatta il 90enne di Porto Torres rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto nella serata di sabato, 18 ottobre, sulla strada provinciale ex 131, all’altezza del bivio per Sorso.

L’uomo, ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari, è morto nel pomeriggio di domenica a causa delle gravi lesioni riportate.

L’incidente si era verificato intorno alle 18, quando la motocarrozzella guidata dal pensionato era stata centrata da un’auto. L’impatto era stato violentissimo e l'anziano aveva riportato ferite gravissime.

Il conducente dell’auto, dopo lo scontro, non si era fermato a prestare soccorso. L’uomo aveva abbandonato l’auto poco distante. I carabinieri, già sulle sue tracce, avevano individuato il mezzo incidentato e avviato immediatamente le ricerche. Solo più tardi, il 35enne si è presentato spontaneamente in caserma, accompagnato dai suoi avvocati.

Sul posto dell’incidente erano intervenuti i militari dell’Arma, i Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che avevano provveduto al trasporto urgente dell’anziano all’ospedale di Sassari.

Il 35enne è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga dopo incidente; con il decesso della vittima, l’ipotesi di reato è ora destinata ad aggravarsi.