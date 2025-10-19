Il Cagliari non riesce a invertire la rotta e viene sconfitto da un Bologna cinico: all’Unipol Domus il match della 7ª giornata di Serie A finisce 2-0 per i felsinei con le reti di Holm e Orsolini.

Cagliari subito pericoloso, al 7’, con Prati che colpisce la traversa dalla distanza ma viene rilevato un precedente fallo su Holm. Al 10’ Bernardeschi verticalizza per Castro che scatta, ma il filtrante è lungo. Poco dopo il 20’ buon tentativo di Odgaard, alto non di molto. Al 26’ Felici appoggia in rete ma Adopo era in fuorigioco e il gol non viene convalidato. Al 28’ Palestra per Folorunsho e uscita di Ravaglia che scongiura il gol. Poco dopo ci prova Ferguson ma Caprile si fa trovare pronto. Quindi al 31' ecco il vantaggio bolognese: corner di Bernardeschi, sponda di Odgaard e tap-in vincente di Holm. Il Cagliari prova una timida reazione ma il Bologna riesce a contenere le iniziative degli uomini di Pisacane. Al 42’ una clamorosa occasione per Felici, lanciato in profondità da Prati, ma sulla sua conclusione c’è il miracolo di Ravaglia.

In apertura di ripresa ci prova Cambiaghi da fuori ma Caprile blocca. Il Cagliari prova ad aumentare la pressione ma il Bologna chiude bene e non lascia troppi spazi. Pisacane cambia subito qualcosa: fuori Zappa e Felici per Borrelli e Luvumbo. Quindi tra il 56’ e il 63’ Borrelli e Folorunsho, quest’ultimo di testa, cercano la via del gol ma in entrambi i casi viene ravvisato l’offside. Entrano Ze Pedro e Gaetano per Mina e Prati per un Cagliari ancora più offensivo. Luvumbo è tra i più pericolosi ma la retroguardia felsinea regge bene l’urto. Poi a 10’ dalla fine la squadra di Italiano trova il raddoppio con Orsolini, entrato nella ripresa: l’attaccante viene servito da Dominguez, punta l’area e lascia partire un sinistro potente che trafigge Caprile. Il portiere del Cagliari sventa lo 0-3 su Pobega pochi minuti dopo. Finale concitato con l’arbitro che assegna un calcio di rigore al Bologna per un presunto contatto Folorunsho-Holm ma il Var annulla. Succede poco altro e dopo 5’ di recupero il direttore di gara fischia la fine.

Il Cagliari incappa nel secondo stop consecutivo in casa e resta a quota 8 in classifica, agganciato dal Torino, ieri vittorioso sui campioni d’Italia del Napoli. Nel prossimo turno per i rossoblù di Pisacane un importante match salvezza sul campo del Verona.