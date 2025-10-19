Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri in località Sa Tanchitta, a Quartu, dove un incendio di sterpaglie si è propagato rapidamente fino a raggiungere una struttura fatiscente addossata a un’abitazione civile, mettendo in serio pericolo due anziani disabili che si trovavano all’interno.

L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando la vedetta di Bruncu Su Soli ha segnalato la presenza di fumo e fiamme nella zona. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Corpo Forestale della Stazione di Sinnai, composta da due Assistenti-Capo, che hanno immediatamente valutato la gravità della situazione.

Appena arrivati, i forestali sono stati avvicinati da un uomo in forte stato di agitazione che ha riferito la presenza dei suoi suoceri disabili all’interno della baracca ormai avvolta dal fumo. Senza esitazione, gli agenti hanno scavalcato la recinzione, forzato la porta d’ingresso e si sono introdotti all'interno della struttura, già parzialmente invasa dalle fiamme.

Raggiunti i due anziani — uno dei quali era riverso a terra e in evidente difficoltà respiratoria — i forestali li hanno trasportati all’esterno, mettendoli in salvo e affidandoli al personale del 118, giunto poco dopo sul posto.