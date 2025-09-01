Un operaio edile di 34 anni è stato ferito da una scarica elettrica mentre stava lavorando in un cantiere sull'isola dell'Asinara. Il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (Cisom), che presterà il proprio servizio di presidio medico stagionale sull'isola dal 1° giugno al 30 settembre, è immediatamente intervenuto per soccorrerlo.

Dopo aver ricevuto le prime cure, il 34enne è stato portato al molo di Cala Reale, dove è stato imbarcato su una motovedetta della Guardia costiera inviata dalla Capitaneria di Porto Torres e trasportato a Stintino.

Una volta arrivato, è stato consegnato ai soccorritori del 118 e trasferito in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Attualmente sono in corso indagini per comprendere le circostanze dell'incidente sul posto di lavoro e individuare eventuali responsabilità.