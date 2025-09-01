Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno nel comune di Cagliari per tre anni a un uomo di 39 anni, originario del Sud Sardegna, noto alle autorità per vari reati legati al patrimonio, armi e stupefacenti dal 2009.

La Divisione Polizia Anticrimine ha condotto un'indagine che ha portato la Polizia di Stato a imporre la misura di prevenzione nei confronti del 39enne, mentre il Questore di Cagliari ha valutato la sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza come misura di prevenzione personale, sottoponendola all'approvazione dell'Autorità Giudiziaria.

L'uomo, che aveva già ricevuto un avviso orale dal Questore di Cagliari, è stato denunciato più volte all'Autorità Giudiziaria nel corso del 2024 dalla Squadra Volanti della Questura per reati come ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento non in contanti a Cagliari.