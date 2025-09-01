Nella tarda serata di giovedì 28 agosto, a Serri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isili, con il supporto delle Stazioni di Gergei e Nurri, hanno arrestato un 73enne del luogo, sorpreso in flagranza di reato per tentato omicidio e porto di arma clandestina.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha esploso colpi d’arma da fuoco con un fucile con matricola abrasa nella pubblica via, indirizzandoli verso un 49enne anch’egli residente a Serri, per motivi ancora in corso di accertamento. La vittima è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove rimane ricoverata, fortunatamente non in pericolo di vita.

Al termine delle operazioni di Polizia Giudiziaria, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’indagato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Uta (CA), a disposizione del Tribunale di Cagliari. Il 30 agosto il GIP ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Nel rispetto dei diritti dell’indagato e della sua presunzione di innocenza, si ricorda che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, e l’uomo dovrà essere considerato innocente sino all’emissione di una sentenza definitiva di condanna.