Il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di due elicotteri regionali, provenienti dalle basi operative di Pula e Villasalto, per domare un incendio scoppiato in agro del Comune di Donori (CA), in località Bruncu Ingurtosu.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento), membro della pattuglia del Corpo forestale di Dolianova, che gestisce l’intervento sul campo.

Secondo le prime valutazioni, l’incendio ha natura colposa e sarebbe stato innescato dalla combustione di alcuni veicoli coinvolti nel recente fallito assalto a un portavalori lungo la Strada Statale 387. Le fiamme stanno interessando un’area di rimboschimento composta principalmente da pinacee.