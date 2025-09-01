A seguito di alcune segnalazioni, la Compagnia Barracellare e la sezione locale del Soccorso Alpino hanno avviato un coordinamento che ha permesso a un gruppo di volontari di intervenire per liberare due capre rimaste ferme per giorni sempre nello stesso punto a Santa Maria Navarrese, frazione del Comune di Baunei, in Ogliastra.

Durante il percorso verso il porto di Santa Maria, gli animali hanno bevuto circa dieci litri d’acqua, segno evidente delle loro condizioni di disidratazione. Una volta giunte a destinazione, le capre sono state affidate a chi si è poi occupato di consegnarle a un pastore di Baunei, che le ha reintrodotte nel loro ambiente naturale, restituendole così al loro habitat originario.

Dal Comune è arrivato un ringraziamento ai volontari che hanno preso parte all’operazione, utilizzando un mezzo nautico privato e sostenendo personalmente le spese dell’intervento.

L’episodio è stato definito raro, ma possibile: “Ogni tanto, anzi, molto raramente, probabilmente alla disperata ricerca d’acqua, anche la Regina del nostro Supramonte si avventura oltre le sue proverbiali capacità arrampicatorie”.