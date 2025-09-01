Il Parco della ex Vetreria a Pirri è stato ufficialmente riaperto al pubblico questa mattina, lunedì 1° settembre, dopo l'intervento di disinfestazione effettuato ieri.

Gli operatori della Proservice hanno condotto una verifica alle 7:30 e hanno riscontrato la presenza sporadica della vespa orientale, una presenza considerata normale per una specie ormai consolidata nel territorio.

L'Amministrazione comunale, in seguito all'intervento mirato di disinfestazione effettuato ieri pomeriggio, ha deciso di avviare ulteriori controlli e monitoraggi su tutti i parchi e le aree verdi della città.