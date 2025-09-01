Il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di tre elicotteri regionali, provenienti dalle basi operative di Bosa e Fenosu (un Super Puma e due velivoli leggeri), per domare un incendio scoppiato nell'agro del Comune di Sagama (OR), in località Nuraghe Mulineddu.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento), appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bosa, che gestisce le attività sul campo.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla superficie interessata o sulle cause del rogo.

Non è il primo incendio della giornata: poche ore prima, a Donori, un rogo era divampato in località Bruncu Ingurtosu, originato dalla combustione di veicoli coinvolti nel fallito assalto a un portavalori lungo la Strada Statale 387. Anche lì erano intervenuti i Forestali con il supporto di elicotteri regionali per contenere le fiamme e proteggere il rimboschimento di pinacee.