È stato ritrovato in buono stato di salute Francesco Corda, 64enne di Dorgali scomparso da giorni e la cui assenza era stata formalmente denunciata dalla figlia il 27 agosto presso la Stazione Carabinieri di Olbia - Poltu Quatu. L’uomo è stato individuato questa mattina in un’abitazione rurale in località Iloghe, vicino alla diga di Pedra e Ottoni, grazie al lavoro dei Carabinieri della Stazione di Dorgali.

Le ricerche, iniziate già la sera del 26 agosto su segnalazione di altri familiari, non si sono mai interrotte fino al ritrovamento. I primi tentativi di localizzare l’uomo nei luoghi abituali però erano risultati vani.

Coordinati dalla Prefettura di Nuoro, i Carabinieri hanno schierato un ampio dispositivo con il supporto dei Vigili del Fuoco, della Questura di Nuoro, dei volontari della Protezione Civile, della Stazione Forestale locale e dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. Le ricerche hanno incluso sommozzatori, droni, elicotteri e due unità cinofile specializzate provenienti dal Centro Cinofili Carabinieri di Firenze.

Significativi anche gli sforzi investigativi: i militari hanno raccolto e vagliato le numerose segnalazioni dei cittadini, ricostruito abitudini e itinerari dell’uomo e valutato le possibili cause della scomparsa, coordinando le ricerche in un territorio impervio e sotto l’elevata temperatura estiva.