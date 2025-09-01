Nelle prime ore del mattino, lungo la Strada Statale 387, nel territorio di Sant'Andrea Frius, un commando di quattro uomini incappucciati e armati di fucili ha tentato un assalto a un furgone portavalori di un istituto di vigilanza privata.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero bloccato la carreggiata posizionando alcune auto di traverso e incendiandole, con l’obiettivo di fermare il mezzo blindato. L’autista, accortosi della trappola, è riuscito con una manovra improvvisa a sfuggire al blocco e a mettere in salvo il veicolo, mandando così a vuoto il piano dei rapinatori.

Resisi conto di non poter portare a termine l’azione, i quattro avrebbero abbandonato l’area dandosi alla fuga. Sulla strada sono rimaste le vetture carbonizzate, utilizzate probabilmente come barriera per tentare di costringere il furgone a fermarsi.

Immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Dolianova e del nucleo investigativo di Cagliari, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato i rilievi per accertare con precisione la dinamica dei fatti. Le ricerche dei responsabili sono in corso, con l’attivazione del piano prefettizio Anticrimine e l’istituzione di posti di blocco lungo le principali arterie stradali del territorio.