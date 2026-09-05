"Non farlo, ragioniamo, parliamo". Sono gli ultimi disperati istanti in cui gli agenti di Polizia hanno cercato di far desistere Federico Vella, mentre si trovava in piedi sul lato esterno del viadotto, in bilico verso il vuoto, sulla A1, mentre si consumava la tragedia lo scorso giovedì 3 settembre.

Emergono particolari sempre più agghiaccianti sul femminicidio-suicidio che sta scuotendo tutta l'Italia, e che ha provocato la terribile morte di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall’ex compagno che poi si è tolto la vita.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e riportato da diversi quotidiani nazionali, dopo essere riuscita a chiedere aiuto dal bagagliaio dell’auto, Lorena aveva consentito alla centrale operativa di individuare la posizione del veicolo. Gli agenti sono quindi arrivati nella zona del viadotto, ma quando hanno raggiunto la coppia la situazione era ormai precipitata. La donna sarebbe stata spinta nel vuoto dall’ex compagno, che poco dopo si è tolto la vita.

È stato in quei momenti che gli agenti hanno tentato di instaurare un dialogo con Vella.

Restano intanto da chiarire diversi aspetti della dinamica. La Procura di Firenze indaga sull’accaduto e dovrà ricostruire con precisione le ultime fasi della tragedia. Tra gli elementi al vaglio ci sono le telefonate effettuate da Lorena durante il sequestro, i filmati delle telecamere e delle bodycam degli agenti intervenuti e i telefoni sequestrati. Anche l’autopsia dovrà contribuire a stabilire se la donna fosse ancora viva al momento della caduta.

Nel frattempo, dalle parole della famiglia emerge un altro elemento già al centro delle ricostruzioni: Lorena aveva paura dell’ex compagno. La madre, arrivata a Firenze dopo la notizia della morte della figlia, ha raccontato in lacrime che la 45enne le aveva parlato della relazione e dei suoi timori. “Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppo paura”, ha riferito ai giornalisti. La donna ha anche spiegato che la figlia non aveva denunciato l’ex, "perchè non voleva rovinargli la vita".

La relazione tra Lorena e Vella si era conclusa nelle settimane precedenti alla tragedia. Secondo le ricostruzioni, la donna aveva deciso di interromperla a causa di un presunto tradimento di lui, mentre l’uomo avrebbe continuato a cercare un riavvicinamento. Un’amica aveva raccontato di averla invitata a rivolgersi alle forze dell’ordine, ma Lorena avrebbe risposto di riuscire a uscire da sola dalla situazione.