Dal punto di vista meteorologico, il fine settimana appena cominciato si prepara a regalare ancora sole e temperature estive su gran parte dell'Italia, ma nei giorni successivi inizieranno a comparire i primi segnali di instabilità. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, tra domenica 6 e martedì 8 settembre il caldo continuerà a interessare soprattutto il Centro-Sud, con punte fino a 36°C, mentre qualche rovescio potrà fare la sua comparsa sui rilievi del Nord e del Centro.

Domenica 6 settembre sarà una giornata all'insegna del sole e del caldo su gran parte dell'Italia. Al Nord prevarranno cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature fino a 33°C e livelli di umidità ancora piuttosto elevati. Anche al Centro il sole sarà protagonista, con cieli spesso sereni e valori massimi compresi tra 33 e 36°C, accompagnati da un clima localmente afoso. Al Sud, Sardegna compresa, il tempo si manterrà prevalentemente stabile e soleggiato, con nuvolosità scarsa e temperature fino a 32-33°C.

Lunedì 7 settembre il tempo resterà stabile e soleggiato su gran parte del Paese. Al Nord qualche fenomeno potrà interessare le Alpi del Triveneto, dove non si escludono precipitazioni irregolari, anche a carattere temporalesco. Al Centro prevarranno cieli sereni, anche se in Toscana aumenteranno le nuvole e il caldo sarà più intenso. Situazione ancora tranquilla al Sud e in Sardegna, dove continueranno a prevalere condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Martedì 8 settembre inizierà ancora all'insegna della stabilità, ma nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità soprattutto sulle zone montuose. Al Nord sono attesi rovesci sulle Alpi, mentre altrove la nuvolosità tenderà ad aumentare senza particolari fenomeni. Al Centro potranno svilupparsi rovesci piuttosto isolati sui rilievi di Marche e Abruzzo. Al Sud e in Sardegna continueranno invece a prevalere condizioni generalmente buone, con cieli poco nuvolosi, anche se non si escludono locali rovesci lungo l'Appennino.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 5 settembre

Cielo generalmente sereno.

Venti: deboli o localmente moderati da Ovest Nord-Ovest in attenuazione in serata. Brezze sulla costa sud-orientale.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulla costa settentrionale e sud-orientale.

Previsioni per la giornata di domenica 6 settembre

Cielo generalmente sereno. Locali nebbie o foschie mattutine sul Campidano.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in calo sul settore orientale e prevalentemente stazionarie altrove.

Venti: a regime di brezza. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulla costa settentrionale e occidentale.

Previsioni per la giornata di lunedì 7 settembre

Cielo generalmente sereno con addensamenti pomeridiani sui rilievi orientali associati a possibili rovesci o temporali isolati. Locali nebbie o foschie mattutine specie sul settore orientale.

Temperature: minime stazionarie o localmente in lieve aumento, massime prevalentemente stazionarie.

Venti: a regime di brezza. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.