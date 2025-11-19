Una nuova giornata dedicata alla donazione del sangue è in programma a Sassari martedì 25 novembre 2025, con l’autoemoteca dell’Avis Provinciale di Sassari che sarà presente nel piazzale Giovanni Falcone, Piandanna, dalle 8:00 del mattino.

L’iniziativa è organizzata dall’Avis Comunale di Sassari e vedrà il coinvolgimento attivo di tre importanti realtà istituzionali del territorio: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Corte di Giustizia Tributaria.

Un gesto semplice, ma che può fare la differenza. La collaborazione tra le istituzioni e il mondo del volontariato conferma l’importanza della cultura della donazione e della solidarietà, in un periodo in cui il fabbisogno di sangue resta costante in tutta la Sardegna.

L'Avis Provinciale di Sassari invita chiunque possa donare a presentarsi, ricordando che la donazione è un atto di responsabilità che contribuisce a salvare vite e a sostenere il sistema sanitario.

È possibile prenotare la donazione sul sito www.avisprovincialesassari.it