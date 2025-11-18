Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa di Sassari hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, oltre che di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato nel cuore del centro storico, dove i militari avevano notato l’uomo entrare in un’abitazione e uscirne pochi minuti dopo, probabilmente dopo aver acquistato droga. Nel tentativo di fermarlo, il sospetto avrebbe cercato di sbarrargli la porta e, non riuscendoci, avrebbe impugnato un coltello da cucina minacciando i militari, uno dei quali avrebbe riportato una contusione alla mano.

Dopo essere stato disarmato e bloccato, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione: all’interno della camera da letto sarebbero state trovate undici dosi di eroina e tre di cocaina, nascoste in un calzino, oltre a 1.160 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Sequestrati anche un bilancino di precisione, sostanza da taglio e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.