Paura nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 novembre, a Porto Torres dove una chiamata al numero di emergenza 112 segnalava un uomo armato di un coltello da cucina che avrebbe minacciato il suo coinquilino in un'abitazione del centro.

Intervento immediato dei Carabinieri della locale stazione che hanno affrontato la situazione con fermezza e professionalità, decidendo di utilizzare il taser per mettere in guardia il presunto aggressore. Quest'ultimo, già noto alle autorità per precedenti reati, non mostrava intenzione di collaborare, ma poi ha abbandonato l'arma e seguito le istruzioni dei militari.



Dopo ulteriori accertamenti è emerso che l'uomo, già agli arresti domiciliari per altri reati, avrebbe minacciato il coinquilino con il coltello per rubargli il cellulare, causandogli delle ferite durante la difesa, ed è stato così arrestato dai Carabinieri per tentata rapina e lesioni personali.



L'arma è stata sequestrata e l'arrestato è stato trattenuto in attesa dell'udienza di convalida su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari.