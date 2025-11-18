Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato effettuato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato di Sassari lungo la Strada Statale 131. Tutto è iniziato intorno alle ore 18:30, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un’auto procedere con andatura sospetta, con continui cambi di corsia e frenate improvvise.

Il conducente, dopo aver imboccato la S.S. 729 in direzione Olbia, ha tentato una fuga, ma è stato bloccato tra il chilometro 7 e 8 grazie a una manovra di sbarramento coordinata tra più pattuglie. Durante l’arresto, secondo quanto riferito dagli agenti, l’uomo ha lanciato dal finestrino un involucro bianco, subito recuperato: conteneva circa 65 grammi di cocaina, confezionata in cellophane.

Gli accertamenti hanno evidenziato che l'uomo aveva numerosi precedenti per reati legati agli stupefacenti ed era stato scarcerato a gennaio dopo aver scontato una condanna per fatti analoghi.

In seguito alle perquisizioni, sono stati sequestrati circa 600 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e due bilancini di precisione trovati nell’abitazione dell’uomo. L’individuo è stato arrestato e, dopo la convalida dell’arresto con rito direttissimo, sottoposto agli arresti domiciliari.

L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato di Sassari nel contrasto al traffico di droga, con particolare attenzione alle principali arterie di collegamento della provincia.