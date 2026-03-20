Un sassarese alla guida della giustizia minorile in Calabria. Alan Gron, 48 anni, già comandante della Polizia Locale di Castelsardo, è stato nominato dirigente per la giustizia minorile con sede a Catanzaro.

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Sassari, ha perfezionato la propria formazione con due master di primo livello in Gestione e Management della Polizia Locale e in Diritto della Circolazione Stradale, proseguendo poi con un master di secondo livello in Diritto Amministrativo e un ulteriore percorso in Gestione Strategica e Sicurezza Urbana presso le Università di Roma Tre e Siena.

Nel corso della sua carriera ha preso parte a cinque missioni umanitarie, pianificando e coordinando quella del 2012 a Mirandola, in Emilia-Romagna, dopo il sisma; nel 2013 a Olbia e Torpè in occasione dell’alluvione causata dal ciclone Cleopatra; e nel 2016 ad Amatrice nel Lazio e Norcia in Umbria. Per l’intervento di Mirandola ha ricevuto, insieme ai colleghi, un elogio scritto al merito civile da parte dell’allora presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci.

La carriera di Gron è iniziata sul campo: nel 2007 è stato assunto come agente di Polizia Locale al Comune di Sassari, per poi vincere nel 2010 il concorso pubblico da ufficiale. Ha diretto diversi uffici del comando cittadino, tra cui il Servizio operativo speciale, il Servizio operativo centrale e la sezione operativa circoscrizionale di Li Punti e Latte Dolce. Ha inoltre condotto numerose attività di polizia giudiziaria e ricevuto un encomio dal sindaco di Sassari Nicola Sanna per aver assicurato alla giustizia gli autori di un’aggressione a sfondo razziale.

Dal 2023 è stato funzionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo aver superato un concorso pubblico, svolgendo servizio operativo al porto di Porto Torres e all’aeroporto di Alghero.

Dopo aver vinto il concorso per dirigenti della stessa Agenzia, la graduatoria è stata ceduta al Ministero della Giustizia, portando così alla sua nomina come dirigente per la giustizia minorile in Calabria.

Nel nuovo incarico, con sede a Catanzaro presso l’Istituto Penale per i Minorenni, Gron avrà competenza sulle strutture afferenti al Centro per la giustizia minorile di Catanzaro, tra cui: Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Catanzaro; Sezione distaccata USSM di Cosenza; Istituto penale per minorenni di Catanzaro; Centri di prima accoglienza di Catanzaro (annesso all’IPM) e Reggio Calabria (annesso all’USSM); Comunità per minori di Catanzaro e Reggio Calabria e Centro diurno polifunzionale di Catanzaro.