I Carabinieri hanno circondato una villetta nella periferia di Bosa, sorprendendo tre giovani all’interno dell’abitazione e bloccandoli dopo un tentativo di fuga. L’operazione ha portato al sequestro di oltre un chilogrammo di marijuana.

Nel dettaglio, un 25enne, un 20enne e un 19enne, tutti di Bosa, sono stati arrestati dai militari della locale Stazione insieme ai colleghi di Montresta, al termine di un’attività antidroga avviata nei giorni scorsi.

L’intervento è scaturito da alcuni servizi di controllo del territorio: durante le attività perlustrative, i Carabinieri avevano notato un insolito via vai di persone in una zona periferica del paese caratterizzata dalla presenza di seconde case, in gran parte non occupate in questo periodo dell’anno.

L’attenzione dei militari si è concentrata su una villetta apparentemente disabitata, i cui proprietari vivono nella penisola e utilizzano l’immobile solo nei mesi estivi. All’interno, però, erano presenti alcune persone che, a seguito di una verifica, sono risultate non essere i legittimi proprietari.

Dopo aver richiesto rinforzi, i Carabinieri hanno circondato l’abitazione. Durante le operazioni, uno dei presenti - come riferito dagli stessi militari - ha lanciato da un balcone uno zaino sportivo: al suo interno sono stati trovati 21 involucri in cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo superiore al chilogrammo.

I Carabinieri hanno spigato che i tre giovani hanno tentato di fuggire da un’uscita secondaria, ma sono stati immediatamente bloccati all’esterno. La successiva perquisizione all’interno dell’immobile ha consentito di rinvenire e sequestrare un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e ulteriore sostanza stupefacente sfusa.

"L’operazione - afferma l'Arma - conferma il crescente fenomeno dello spaccio di droga nell’area della Planargia, dove prosegue senza sosta l’attività di contrasto da parte dell’Arma dei Carabinieri, anche grazie al coordinamento con l’Autorità giudiziaria".