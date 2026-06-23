Un uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere dai Carabinieri di Porto Torres, durante i normali controlli del territorio nella serata di giovedì 18 giugno,

L'intervento è avvenuto dopo una segnalazione alla Centrale Operativa tramite il Numero Unico di Emergenza 112 da parte delle guardie giurate responsabili dei controlli di sicurezza nei porti. Durante i controlli, gli operatori si sono insospettiti da un uomo a bordo della sua auto che si stava preparando per l'imbarco al molo.

I Carabinieri sono così intervenuti prontamente identificando l'uomo e ispezionando il veicolo. Durante la perquisizione, sono stati trovati diversi oggetti detenuti illegalmente, nascosti all'interno di scomparti dell'auto, tra cui due pugnali con lame rispettivamente lunghe 20 e 14 centimetri, due coltelli a serramanico con lame di 9 centimetri ciascuno e uno sfollagente telescopico.

L'armamento è stato sequestrato e l'indagato è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sassari per le indagini in corso.