Crollo nelle prime ore della mattinata all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove si è staccata una porzione di cornicione sul lato della camera mortuaria. L’Azienda ospedaliero universitaria rassicura però cittadini e pazienti: “Situazione sotto controllo, garantita la continuità assistenziale”.

Il cedimento ha coinvolto alcune linee degli impianti tecnologici, provocando danni alla rete dell’aria compressa e una lieve perdita lungo la linea dell’ossigeno. Subito dopo l’episodio sono state attivate le procedure di sicurezza con la messa in sicurezza dell’area affidata a una ditta specializzata e con il reperimento di ulteriori scorte di ossigeno e aria compressa.

L’Aou precisa che l’erogazione dei gas medicali non è mai stata interrotta e che tutti i reparti hanno continuato a ricevere regolarmente le forniture necessarie. Il blocco operatorio è rimasto attivo per le emergenze e le urgenze, mentre alcuni interventi ordinari sono stati riprogrammati in via precauzionale per limitare temporaneamente il consumo dei gas medicinali durante le operazioni di ripristino.

Nel corso della giornata sono andati avanti gli interventi di rimozione delle parti pericolanti e di riparazione delle linee danneggiate. Salvo imprevisti, il completo ripristino degli impianti dovrebbe concludersi entro domani. Non si registrano conseguenze per persone o pazienti.