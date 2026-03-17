Guidava contromano nel centro di Sassari e con l’auto carica di armi. Un uomo residente in un comune dell’hinterland sassarese è stato arrestato dagli agenti del Comando di Polizia locale, accusato di detenzione illegale di armi, fabbricazione di armi clandestine ed evasione dagli arresti domiciliari.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione giunta al Comando: una pattuglia del Nucleo infortunistica stradale è intervenuta in via Grazia Deledda, dove era stato segnalato un veicolo che procedeva contromano con a bordo un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica. Poco prima, il conducente aveva anche urtato quattro auto in sosta.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno individuato il veicolo segnalato. Il conducente si era però nel frattempo allontanato, rifugiandosi all’interno di un’attività commerciale nelle vicinanze. Raggiunto poco dopo, è stato invitato a fornire i documenti e le proprie generalità: pur mostrando un atteggiamento collaborativo, appariva in evidente stato di alterazione.

Durante i controlli, gli agenti - come da loro riferito - hanno notato un’arma sul tappetino dell’auto, ai piedi del sedile lato passeggero. La successiva perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta di altre tre pistole, cinque valigette per il trasporto di armi, coltelli a serramanico, il cui porto è vietato, e numerose munizioni.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che l’uomo era evaso dagli arresti domiciliari. Le pistole rinvenute, originariamente del tipo “scacciacani”, erano state modificate e trasformate in vere e proprie armi da fuoco, attraverso la lavorazione della canna al tornio, resa cava per consentire il passaggio dei proiettili.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un’ulteriore confezione di munizioni nascosta nella tasca dei pantaloni. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato quindi arrestato.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso - spiega sempre la Polizia Locale - di rinvenire altre armi, un tornio utilizzato per modificare le pistole scacciacani, una pressa per la ricarica delle cartucce, numerose munizioni di diversi calibri e proiettili calibro 22, .40 S&W e calibro 12. Durante il controllo è stata trovata anche una pistola all’interno del tornio, in fase di modificazione.

L’uomo dovrà rispondere dei reati di fabbricazione di armi clandestine, porto abusivo di oggetti atti ad offendere ed evasione.