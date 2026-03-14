Protagonista della puntata di Affari tuoi andata in onda venerdì 13 marzo su Rai1 è stata Maria Serra, 40 anni, di Sassari, tecnico di laboratorio impegnata nella ricerca scientifica, in particolare in ambito oncologico. Al suo fianco il compagno Marco, che lavora nel settore del credito bancario. I due si sono conosciuti grazie alla passione comune per i cani: galeotta fu una gara di agility dog.

Nel programma condotto da Stefano De Martino, Maria ha giocato con il pacco numero 17.

La partita della concorrente sassarese è iniziata nel migliore dei modi. Nei primi tiri ha infatti trovato subito il pacco Gennarino, assicurandosi 6mila euro in gettoni d’oro.

Nei primi tiri sono poi usciti il pacco da zero euro, la borsa di studio, ma anche quello da 100mila euro. Poco dopo è arrivata la prima chiamata del Dottore, che ha offerto 30mila euro. Maria ha però deciso di continuare: "Sono cifre che si guadagnano dopo diversi mesi di lavoro, parecchi, ma qui stiamo giocando e continuiamo a giocare".

Nei tiri successivi sono usciti il pacco nero da zero euro, quello da 20 euro, ma anche uno dei premi più alti, i 200mila euro. Il Dottore ha quindi proposto il cambio pacco, ma Maria ha rifiutato, scegliendo di proseguire con il numero 17.

La partita ha poi preso una piega più difficile: sono usciti 20mila euro, 10mila euro e soprattutto i 300mila euro. Nonostante questo, la concorrente ha rifiutato un nuovo cambio e ha continuato con cinque pacchi blu e tre rossi ancora in gioco.

Il colpo successivo ha eliminato anche i 75mila euro. Il Dottore ha allora offerto 10mila euro, proposta rifiutata da Maria. Dopo un tiro favorevole l’offerta è salita a 15mila euro, ma la concorrente ha scelto di andare avanti. "Venire qui è stato meraviglioso. Passi dal divano a mettere un piede dentro la televisione e ti ritrovi qui dentro. L’atmosfera è pazzesca, il cuore batte forte. Sono contenta così, giochiamocela".

Maria è arrivata così alla fase finale con due pacchi ancora in gioco: la “ballerina” e 30mila euro. Il Dottore ha proposto un ultimo cambio tra il 17 e il 19 dell’Abruzzo. Stefano De Martino ha invitato Maria a scegliere con attenzione: "Forse il dottore vuole scipparti i 30mila euro o vuole darti la possibilità di ribaltare la partita nel finale".

La concorrente ha deciso di tenere il suo pacco: “Anche se nel mio pacco non ci fossero i 30 mila euro, torno a casa con una bellissima esperienza, che porterò sempre nel cuore. Permettimi di salutare tutte le mie amiche, supporto fondamentale, le nostre famiglie che sono a casa con i nostri cani. Noi non abbiamo figli, però loro sono una parte del nostro cuore. Le mie meravigliose colleghe e i miei meravigliosi colleghi che fanno un lavoro quotidiano fatto di dedizione e sacrificio. Per cui al netto di ciò va bene qualsiasi cosa, io sono felice lo stesso”.

Alla fine, però, nel pacco numero 17 non c’erano i 30mila euro: Maria ha trovato la “ballerina”, ma grazie al pacco "Gennarino" è tornata a casa con 6mila euro in gettoni d'oro.

Sui social la concorrente sassarese ha commentato così l’esperienza: “La vita, mi ha sempre tolto tanto, ma ha saputo chiedere perdono regalandomi diverse gioie, sparse qua e là negli anni. Devo ammettere però che questa volta si è superata. Sono stata lì, in quel teatro, dietro il bancone della Sardegna a rappresentare, anche se per sole 6 puntate, la mia regione e la mia città. È stato davvero incredibile ricevere questa possibilità, paragonabile quasi alla vincita di una lotteria. Ritorno a casa, arricchita di nuove amicizie, conoscenze, esperienze e realtà completamente opposte alla mia".

E con ironia ha aggiunto: "Destinata a scegliere sempre pacchi blu, ma con il jackpot almeno i miei cani si sono garantiti le crocchette per i prossimi tre anni".