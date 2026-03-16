Un fucile calibro 20 con matricola abrasa, 207 grammi di cocaina, 3 chilogrammi di marijuana, 203 grammi di hashish, sostanza da taglio del tipo mannite e due bilancini di precisione.

È quanto sequestrato dai Carabinieri delle Stazioni di Nulvi e Siligo che nel corso della serata di sabato 14 marzo 2026, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, dai cinofili della Guardia di Finanza di Porto Torres e dai Carabinieri del Nucleo cinofili di Cagliari, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione è scaturita a seguito di perquisizioni personali e domiciliari eseguite d’iniziativa dai militari dell'Arma "che avevano notato strani movimenti" nei pressi di alcuni appezzamenti di terreno nella disponibilità dei 2 uomini.

Tutto lo stupefacente e l’armamento sono stati sottoposti a sequestro mentre gli arrestati, al termine delle formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Sassari Bancali in attesa dell’udienza di convalida.