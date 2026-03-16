Macabra scoperta nella mattinata di oggi ad Alghero, nella zona di Maria Pia, a poca distanza dalle spiagge. All’interno di un casolare abbandonato è stato infatti rinvenuto il corpo di un uomo ormai ridotto allo stato scheletrico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia e il medico legale, che ha eseguito un'ispezione esterna sul cadavere, non riscontrando alcun segno apparente di violenza.

Secondo quanto appreso, potrebbe trattarsi di un uomo la cui scomparsa era stata denunciata dalla famiglia alcuni anni fa, una persona che avrebbe scelto volontariamente di allontanarsi e di vivere ai margini della società.

Per stabilire con certezza l’identità della vittima sarà necessario attendere l’analisi del Dna, disposta dalla Procura della Repubblica di Sassari.

VIDEO CASOLARE