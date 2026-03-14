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Questa notte, intorno alle 2:00, i Vigli del fuoco sono stati chiamati a intervenire a Sassari, precisamente in via Vincenzo Monti nel quartiere Monte Rosello, a causa di un incendio che ha coinvolto un'auto.
Grazie alla rapida azione degli operatori, le fiamme sono state contenute evitando che si propagassero ad altre vetture parcheggiate nelle vicinanze, limitando i danni alla parte anteriore del veicolo coinvolto.
Fortunatamente non ci sono persone risultate ferite in seguito all'accaduto. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato.