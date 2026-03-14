Momenti di paura durante la notte scorsa ad Alghero, dove intorno alle 4:00, un violento incendio è divampato nei pressi dell’aeroporto, coinvolgendo numerose autovetture parcheggiate nell’area. In totale sono 14 i mezzi interessati dalle fiamme, alcuni dei quali completamente distrutti.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero, supportata da una squadra e un’autobotte provenienti dalla sede centrale di Sassari. Grazie alla rapidità delle operazioni, i soccorritori sono riusciti a contenere il rogo ed evitare che l’incendio si propagasse ad altre vetture parcheggiate nelle vicinanze, che sarebbero state con ogni probabilità coinvolte dalle fiamme.

L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza l’area e scongiurare conseguenze ancora più gravi. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per diverso tempo, mentre il fumo e le alte fiamme erano visibili anche a distanza.

Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si esclude al momento alcuna ipotesi sulle cause dell’incendio, che sono tuttora in fase di verifica.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni materiali risultano ingenti.

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