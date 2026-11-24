Una sanità che si avvicina sempre di più ai cittadini, capace di oltrepassare i limiti dell'ospedale e di instaurare nuove relazioni tra ricerca scientifica, assistenza e territorio. Questa è la filosofia che guida il progetto dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, che ha ricevuto un significativo riconoscimento nazionale nel contesto del Lean Healthcare Award 2026, il concorso dedicato all'innovazione e alle buone pratiche delle strutture sanitarie italiane, sia pubbliche che private.

L’Aou di Sassari si è infatti aggiudicata il premio “Lean Ideas - Miglior idea progettuale”, nella categoria “Altri”, grazie al progetto dal titolo “L’Aou di Sassari come hub di un ecosistema di cura circolare: la connessione tra ricerca, partecipazione e prossimità nell’area vasta di Sassari. Il Ruolo Strategico dell’Aou di Sassari”.

La premiazione si è svolta lo scorso 19 novembre a Palazzo Brancaccio, a Roma. Alla cerimonia hanno partecipato il direttore generale dell’Aou di Sassari, Serafinangelo Ponti, e il direttore amministrativo Alberto Mura.

Il riconoscimento valorizza un modello di assistenza che punta a integrare l'eccellenza clinica e scientifica con il coinvolgimento delle comunità, la partecipazione dei cittadini e la condivisione delle competenze con il territorio.

Ricerca, partecipazione e prossimità sono le tre parole chiave del progetto, che propone di portare il sapere clinico e scientifico oltre le mura ospedaliere, rendendolo accessibile e mettendolo al servizio dei bisogni della popolazione.

L'obiettivo è contribuire alla realizzazione di un sistema sanitario più resiliente, equo, inclusivo e sostenibile, nel quale innovazione e conoscenza possano tradursi in benefici concreti per le persone.

Al centro dell'iniziativa c'è il concetto di ecosistema di cura circolare: un modello in cui ospedale, istituzioni, ricerca e comunità collaborano all'interno di una rete integrata, condividendo conoscenze, competenze ed esperienze.

"Questo riconoscimento rappresenta un risultato importante per la nostra Azienda e conferma il valore di una visione della sanità che mette al centro non soltanto la cura della malattia, ma anche la relazione con le persone, le istituzioni e il territorio - dichiara Serafinangelo Ponti, direttore generale dell’Aou di Sassari -. La nostra ambizione è fare dell’Aou un punto di riferimento non soltanto per l’eccellenza clinica e scientifica, ma anche per la capacità di costruire relazioni, condividere conoscenze e sviluppare nuove opportunità di salute per la comunità. La ricerca deve dialogare con i cittadini e l’innovazione deve tradursi in benefici concreti per le persone. Il progetto premiato interpreta questa visione e valorizza il ruolo strategico che la nostra Azienda può svolgere nell’ambito di una rete integrata di servizi, istituzioni e competenze per tutto il Nord Sardegna".

In questa prospettiva, l'Aou di Sassari punta a diventare un hub di riferimento per un ecosistema integrato della salute nel Nord Sardegna, rafforzando il collegamento tra assistenza, ricerca e territorio e promuovendo una visione unitaria della sanità nell'area vasta.

Un percorso già avviato con la firma del Protocollo d’intesa tra il Comune di Sassari e l’Aou di Sassari, che disciplina la collaborazione strategica e operativa tra le due istituzioni. L'accordo costituisce una base per consolidare il dialogo tra sanità e amministrazione locale e sviluppare iniziative condivise a beneficio della comunità.

Il risultato dell'Aou si inserisce in un quadro particolarmente positivo per la sanità isolana. Sono infatti otto i premi conquistati dalla Sardegna nell'edizione 2026 del Lean Healthcare Award, a conferma dell'impegno delle aziende sanitarie regionali nell'innovazione e nel miglioramento dei modelli organizzativi e assistenziali.

La Sardegna ha inoltre ottenuto, a pari merito con la Toscana, il nuovo premio “Regione Lean”, riservato alle Regioni che si sono distinte nella diffusione della metodologia Lean sul proprio territorio, registrando la maggiore crescita dei progetti presentati rispetto alla precedente edizione.