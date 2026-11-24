"Il giorno del ciclone Cleopatra, nel novembre del 2018, sono scesi dal cielo 117 millimetri d'acqua sulla Gallura e Olbia; lo scorso 5 novembre su Golfo Aranci ne sono scesi 236 millimetri, il doppio. Siamo stati fortunati però in primis per non aver perso nessuna vita umana, e a parte le cantine allagate abbiamo subito poco rispetto a quello che sarebbe potuto succedere. Ma se non è accaduto qualcosa di grave è anche grazie all'allerta che è stata diramata, e grazie all'organizzazione, ma è grazie anche al vostro intervento".

Con queste parole il sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, ha voluto ringraziare le forze della Protezione civile e le associazioni di volontariato che sono intervenute durante l'emergenza del 5 e 6 novembre, quando una forte perturbazione ha colpito la costa nord-orientale della Sardegna, facendo scattare l'allerta meteo rossa e interessando in modo particolarmente intenso la cittadina gallurese.

In quei giorni decine di volontari, insieme alle squadre dei Vigili del fuoco, hanno prestato soccorso alla popolazione. Il maltempo ha provocato l'allagamento di scantinati e garage, invaso le strade con l'acqua e trascinato via muretti con la forza del fango. Il bilancio dei danni stimato dal Comune ammonta a circa due milioni di euro.

L'amministrazione comunale ha già richiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale. La giornata di ieri, lunedì 23 novembre 2026, è stata invece dedicata al ringraziamento di quanti si sono impegnati nelle operazioni di soccorso, con una cerimonia organizzata nella sala consiliare di Golfo Aranci, alla presenza della giunta comunale al completo.