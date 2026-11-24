Tragedia all'interno della città universitaria della Sapienza, a Roma, dove un uomo di 58 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio all'interno di una tenda. L'allarme è scattato nel corso del pomeriggio, ma i soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Tra le ipotesi al vaglio non si esclude quella di un malore. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato in sciopero della fame.

A riferire alcuni dettagli sulla sua situazione è stato il collettivo Cambiare Rotta, che lo ha descritto come uno "studente senza casa" che "dormiva in tenda da settimane" all'interno della città universitaria.

Restano da chiarire le circostanze del decesso.