Era ricercato a livello internazionale per reati in materia di stupefacenti, ma è stato rintracciato mentre trascorreva un periodo di vacanza in una struttura ricettiva della provincia di Sassari insieme alla moglie. Un cittadino turco è stato arrestato nella notte tra il 30 e il 31 luglio dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Sassari.

L'uomo era destinatario di un provvedimento di ricerca internazionale emesso attraverso l'Interpol. Una volta individuato, i poliziotti hanno eseguito l'arresto provvisorio, come previsto dalle procedure per questo tipo di provvedimenti.

Al termine delle formalità di rito, il cittadino turco è stato trasferito presso il carcere di Bancali, dove resta a disposizione della sezione distaccata della Corte d'Appello di Sassari, competente per il procedimento.

Nei prossimi giorni proseguirà l'iter previsto per l'estradizione verso il Paese d'origine, al termine delle procedure formali previste dalla normativa.