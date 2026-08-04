Per almeno una settimana si registreranno fino a 39 gradi in alcune città italiane, afa anche di notte e pochi temporali di calore. Sono queste in estrema sintesi le previsioni secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Anche se nel prossimo weekend - afferma - è previsto un lievissimo calo termico, passeremo dai 39 ai 36 gradi, all'atto pratico, a causa dell'elevata umidità, per il nostro corpo, cambierà ben poco".

Fino a venerdì 7 agosto 2026, su tutta l'Italia domineranno afa, notti sub tropicali (temperature che non scendono mai sotto i 25°C) e termometri pomeridiani che raggiungono fino ai 39 gradi.

Infine il caldo intenso scatenerà frequenti temporali pomeridiani, localmente anche molto intensi, a ridosso di Alpi e Appennini. Questa instabilità subirà un leggero incremento durante il weekend.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 4 agosto

Cielo irregolarmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte. Addensamenti pomeridiani più consistenti su zone interne e sui rilievi orientali dove non si escludono isolati rovesci o temporali.

Venti: a regime di brezza sul settore nord-occidentale, deboli da Est Sud-Est altrove. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulla costa orientale.

Previsioni per la giornata di mercoledì 5 agosto

Cielo prevalentemente poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani più consistenti sui rilievi orientali associati ad isolati rovesci o temporali.

Temperature: da lieve a moderato calo in entrambi i valori.

Venti: deboli o localmente moderati da Ovest Nord-Ovest sul settore occidentale, a regime di brezza sulla costa orientale. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi con moto ondoso in leggero aumento a partire dalla costa meridionale.

Previsioni per la giornata di giovedì 6 agosto

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani più consistenti sui rilievi orientali associati ad isolati rovesci o temporali.

Temperature: minime in lieve diminuzione sul settore orientale e stazionarie altrove, massime in aumento sul settore settentrionale e stazionarie sul resto dell'isola.

Venti: deboli o localmente moderati da Ovest Nord-Ovest, brezze sulla costa sud-orientale.

Mari: poco mossi o mossi

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno salvo locali addensamenti pomeridiani. Le temperature minime non subiranno variazioni di rilievo, mentre le massime saranno in aumento sul settore orientale venerdì e rimarranno stazionarie nella giornata seguente. I venti soffieranno deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest tendenti all'attenuazione e alla variabilità dalla seconda parte di sabato. I mari saranno poco mossi, prevalentemente mossi sul settore occidentale con moto ondoso in attenuazione dalla serata di sabato.