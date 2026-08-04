Un 21enne di Pula, ritenuto responsabile di fuga pericolosa all’alt dei Carabinieri, è stato arrestato poiché, secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe tentato di sottrarsi a un controllo stradale dandosi alla fuga a bordo di uno scooter.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 3 agosto 2026, lungo la Strada Statale 195-bis, dove i militari della Sezione Radiomobile di Cagliari erano impegnati in un servizio di controllo della circolazione. Alla vista dei Carabinieri, il conducente del mezzo non si sarebbe fermato all’alt, proseguendo la marcia a velocità sostenuta in direzione del centro abitato di Pula e riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce.

Le ricerche avviate immediatamente dalla pattuglia hanno però consentito di rintracciare il giovane poco dopo presso la sua abitazione. Sottoposto agli accertamenti previsti, il 21enne è risultato positivo al test etilometrico con un valore superiore al limite previsto dalla normativa penale.

Ulteriori verifiche hanno inoltre permesso di accertare che il ragazzo era alla guida senza aver mai conseguito la patente e che lo scooter era privo di copertura assicurativa.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del giudizio con rito direttissimo.