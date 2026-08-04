Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 125, al chilometro 228 Dir, nel territorio di Orosei. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente con estrema violenza, coinvolgendo complessivamente quattro persone.

L'allarme è scattato intorno alle 15:35. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco della base estiva di Orosei, che ha lavorato per estrarre gli occupanti rimasti all'interno delle vetture e mettere in sicurezza l'area interessata dall'incidente.

Due dei feriti, entrambi classificati in codice rosso, sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale di Sassari a bordo dell'elisoccorso Areus. Gli altri due occupanti sono stati invece trasportati in ambulanza all'ospedale di Nuoro.

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dello schianto sono intervenuti i carabinieri, tre ambulanze – una delle quali con personale medico a bordo – e il personale dell'Anas.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente, la SS 125 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.